Rund 4,5 Milliarden Euro will die Bundesregierung bis 2030 in den Ausbau der Kinderbetreuung stecken, insbesondere in den Ausbau von Angeboten für unter Dreijährige – zumindest haben das Bundeskanzler Karl Nehammer und Familienministerin Susanne Raab (beide VP) Anfang des Monats angekündigt.