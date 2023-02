Kinderbetreuung als Achillesferse

Lange Jahre war die Kinderbetreuung für Kinder unter sechs Jahren die große Schwachstelle in Oberösterreich. Und dieses Thema war auch symptomatisch dafür, wie man Mängel konsequent ignoriert und kleingeredet hat, obwohl Statistiken und Daten ein ernüchterndes Bild zeigten.

In entscheidenden Kriterien war Oberösterreich bei der Kinderbetreuung in Kindergärten und Krabbelstuben im Bundesvergleich an letzter Stelle. Nur eine Zahl aus der Kindertagesheimstatistik 2021: Während bundesweit 17,7 Prozent der unter Dreijährigen einen vollzeittauglichen Betreuungsplatz in Anspruch nehmen konnten, lag der Wert in Oberösterreich nur bei 4,6 Prozent.

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf war unter diesen Voraussetzungen ein Kunststück. Doch Forderungen nach mehr Betreuungsplätzen und längeren Öffnungszeiten der Einrichtungen stießen lange Zeit vor allem auch aus ideologischen Gründen auf taube Ohren. Vergangenen Dezember wurde der Druck zu groß, ein Streik des Kindergartenpersonals stand im Raum. Und nun gibt es etwas, was selbst kritische Belegschaftsvertreter als "großen Wurf" bezeichnen: ein 38,5 Millionen Euro schweres Kinderbetreuungspaket. Es ist ein erster Schritt in einem Aufholprozess.

Ein Punkt, der an dieser Frage auch sichtbar wird, ist das schwierige Verhältnis zwischen Land und Gemeinden. Die Gemeinden stehen in Oberösterreich durch den landesinternen Finanzausgleich besonders unter Druck. Entsprechend gering ist häufig der Antrieb, Leistungen auszuweiten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper