Kinderbetreuung: 277 Stellen sind derzeit unbesetzt

Das "Kinderbetreuungspaket", auf das sich das Land mit Gewerkschaften und Gemeinde- und Städtebund im Dezember geeinigt hat, soll auch die Tätigkeit für die Pädagoginnen attraktiver machen. Wie angespannt die Personalsituation in den Kindergärten, Horten und Krabbelstuben ist bzw. in den nächsten Jahren sein wird, wollten SP-Klubchefin Sabine Engleitner-Neu und die Abgeordnete Doris Margreiter von Landeshauptmann-Stv. Christine Haberlander (VP) wissen. Nun liegt die Antwort auf die detaillierte Anfrage vor.

Von den Kindergartenbetreibern waren mit Stichtag 5. Dezember 277 Betreuungsstellen ausgeschrieben. Wie groß die Zahl jener Pädagoginnen sein wird, die bis 2027 in Pension gehen und durch Jüngere ersetzt werden müssen, lasse sich nur aufgrund der Altersgruppen schätzen, so Haberlander: In Summe sind in den Kindergärten, Krippen und Horten 6075 Personen als "Fachpersonal" und 4699 als Assistentinnen tätig. Zehn Prozent der Fachpädagoginnen sind 55 Jahre oder älter, bei den Assistentinnen sind es rund 17 Prozent. Pro Jahr dürften etwa 250 Fachpädagoginnen und Assistentinnen in Pension gehen, so die grobe Schätzung.

Zwar haben rund 50 Prozent der Einrichtungen ganztags geöffnet. Die VIF-Kriterien für Vereinbarkeit von Beruf und Familie würden von den Krabbelstuben aber nur 18,7 Prozent und von den Kindergärten 21,7 Prozent erfüllen, listet Haberlander auf. Das liege aber in etlichen Fällen an den Ferien-Schließzeiten. Ab Herbst werden die neuen Mindestöffnungszeiten gelten, die wie in den VIF-Kriterien 47 Wochen Öffnung pro Jahr vorsehen.

