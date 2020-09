"Kinder müssen Defizite aufholen können"

14 Fälle in Kinderbetreuungseinrichtungen und 31 Fälle in Schulen waren im Juli ausschlaggebend dafür, dass es zu Schließungen in Linz, Linz-Land, Wels, Wels-Land und Urfahr-Umgebung kam. Das geht aus der Beantwortung einer SP-Anfrage von Landeshauptmann-Stv. Christine Haberlander (VP) hervor – die OÖN berichteten.

Die SPÖ sieht darin den Beleg, dass die Schulschließungen "unverhältnismäßig und völlig falsch waren", wie Landesrätin Birgit Gerstorfer (SP) gestern sagte: "Aufgrund von 45 Covid-Fällen wurden 879 Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen geschlossen." Zudem habe es nach den 70 Infektionen in St. Wolfgang keine Schließungen gegeben: "Da hat man mit zweierlei Maß gemessen." Schulschließungen müssten zukünftig mit aller Kraft verhindert werden, verstärkte Tests in Bildungseinrichtungen seien notwendig, so Gerstorfer. Sie fordert zudem gratis Nachhilfestunden und Förderunterricht an den Schulen, um den ausgefallenen Unterricht auszugleichen: "Die Kinder müssen die Defizite wieder aufholen können."

Ähnlich der Schulbuchaktion in den 70er-Jahren sei auch die Ausstattung jedes Kindes mit einem internetfähigen Gerät notwendig.

