Kepler-Klinikum: "Ein gutes Zeichen nach langer Konfrontation"

Der Frust war beträchtlich: Über Monate hinweg klagten Personalvertreter über einen eklatanten Personalmangel im Linzer Kepler-Universitätsklinikum (KUK). Was darin gipfelte, dass Helmut Freudenthaler, Betriebsratschef am Med-Campus des KUK, Ende Jänner offen mit Streik in Oberösterreichs größtem Spital drohte – die OÖN berichteten.