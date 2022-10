Kepler-Klinikum: Betriebsversammlung im November

Helmut Freudenthaler, Betriebsratsvorsitzender des Keplerklinikum MedCampus, schlägt Alarm, dass die Personalsituation am Kepler Klinikum so schlimm wie noch nie sei. "Das Boot ist am Kentern, die Leute sind am Limit. Bei vielen war auch kein durchgehender zweiwöchiger Sommerurlaub möglich", sagt er im Gespräch mit den OÖNachrichten. Die ansteigende Coronawelle verschlimmere das jetzt erneut.