Kepler-Klinikum-Ausstieg: Stadt Linz zahlt ein letztes Mal 6,5 Millionen Euro an das Land

Nach Jahren der Spekulationen und Gespräche ist es fix: Das Land Oberösterreich übernimmt den 25,1-Prozent-Anteil der Stadt Linz am Kepler-Uniklinikum (KUK). Das KUK war vor rund fünf Jahren aus dem Zusammenschluss von Linzer AKH, Landesfrauen- und Kinderklinik und Wagner-Jauregg entstanden. Das Linzer AKH hat eine 155-jährige Geschichte.

Die Übernahme geschieht rückwirkend per 1. Jänner dieses Jahres, wie Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) am Montagvormittag bekanntgab. In der Landtagssitzung am 18. Juni sollen die entsprechenden Beschlüsse fallen.

Video: Die Pressekonferenz in voller Länge

Bis zuletzt gab es intensive Verhandlungen, was die Zahlungsströme und Bewertungsfragen betrifft. Nun hat man sich geeinigt: Das Land zahlt rund 27 Millionen Euro an die Stadt für Immobilien, die die Stadt vor fünf Jahren ins KUK eingebracht hat, und für den 25,1-Prozent-Anteil. Die Stadt Linz muss noch 33 Millionen Euro an das Land zahlen – 31 Millionen werden aus dem eigentlich noch bis 2023 laufenden Vertrag fällig (es gab jährliche Kostenbeiträge der Stadt von gut zehn Millionen Euro), 2,5 Millionen Euro aus Abschlagszahlungen für Rückstellungen im Personalbereich. Das bedeutet für die Schlussrechnung: Die Stadt zahlt noch einmal rund 6,5 Millionen Euro an das Land und ist dann aus dem KUK draußen. Im Linzer Gemeinderat sollen die Beschlüsse am 14. Mai fallen, wie Bürgermeister Klaus Luger (SP) sagte.

Von „langen, guten, nicht ganz einfachen Gesprächen“ berichtete Stelzer. Luger gab zu, das „Wehmut“ mitschwinge, auch bei Mitarbeitern, weil die Stadt Linz nach so langer Zeit ganz aussteige. Aber neben dem finanziellen Aspekt gehe es vor allem darum, dass alles aus einer Hand gesteuert werden könne. Letzteres betonte auch Stelzer.



Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Manfred Haimbuchner Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.