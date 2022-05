"Keine halben Sachen": Massive Zweifel an Plänen für Technik-Uni

Schon ab dem Wintersemester 2023/24 sollen die ersten Studenten die neue TU in Linz besuchen – so ist es laut dem Gründungsgesetz geplant, dessen Begutachtungsfrist heute endet. Doch gerade daran, wie die TU aufgestellt werden soll, entzündet sich Kritik vor allem von wissenschaftlicher Seite: auch an der Kepler-Uni (JKU) selbst, vom Senat bis zum Betriebsrat.