Wirft das nächtelange Gezerre beim EU-Gipfel in Brüssel ein gutes oder schlechtes Bild auf die Demokratie? "Ich würde sagen, es ist ein typisches Zeichen für einen demokratischen Prozess. Da wird auch gestritten – im Sinne einer Streitkultur. Wichtig ist, dass am Ende ein Ergebnis herauskommt", sagte der Erste Landtagspräsident Wolfgang Stanek (VP) am Montag bei der Präsentation einer Demokratie-Offensive des Landtags.