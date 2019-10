Kein schwarz-grüner Waffenstillstand im Land

Ungeachtet möglicher Koalitionsgespräche auf Bundesebene kracht es aktuell zwischen der ÖVP und den Grünen in Oberösterreich. Die Ökopartei hat am Mittwoch und Donnerstag insgesamt fünf Aussendungen mit scharfer Kritik an der ÖVP und deren Partner im Land, der FPÖ, verschickt. Es geht um fünf Anträge der Grünen, die von Schwarz/Blau in Ausschuss-Sitzungen im Landtag diese Woche abgelehnt wurden.

"Irritiert" sei man ob der Vorgangsweise der Grünen, sagt Wolfgang Hattmannsdorfer, Landesgeschäftsführer der Volkspartei: "Eigentlich sollte nun eine Phase des Aufeinanderzugehens sein. Der Wahlkampf ist vorbei." Er fordere ein Runterfahren der Emotionen.

Stefan Kaineder, Landessprecher der Grünen und Landes-Spitzenkandidat bei der Nationalratswahl, weist das zurück: "Wenn es hier irgendein Signal geben soll, dann ist das eines der ÖVP." Es sei nicht Usus, dass alle Anträge, die man einbringe, in dieser Art und Weise rasch abgelehnt würden. Man hätte auch welche zurückstellen können, um sie in späteren Sitzungen mit Experten zu debattieren.

Es habe sich um keine substanziellen Anträge der Grünen gehandelt, sondern um "Kampagnen-Anträge" aus wahltaktischen Überlegungen, die kurz vor der Nationalratswahl eingebracht worden seien, sagt Hattmannsdorfer. Darum und aus inhaltlichen Gründen habe man sie abgelehnt.

Klimaschutz, Kultur, Zivildienst

"Wir stellen wegen einer Nationalratswahl und jetzt wegen möglicher Gespräche auf Bundesebene nicht die Landtagsarbeit ein", sagt Kaineder. Dass man über abgelehnte Anträge in Aussendungen berichte, sei normal.

Konkret ging es bei den Anträgen der Grünen um Klimaschutzmaßnahmen, die noch heuer umgesetzt werden sollten, verstärkten Artenschutz, die Rücknahme von Kürzungen bei Kulturinitiativen, leichteren Zugang zum Zivildienst und Fahrtkostenzuschuss für Lehramts-Studenten.

