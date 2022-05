Keine Ziele, zu spät und zu wenig Information: LRH-Kritik an Oberösterreichs Impfstrategie

Bei der Impfquote gegen das Corona-Virus liegt Oberösterreich hinter den anderen Bundesländern. Der Landesrechnungshof (LRH) prüfte die Impfstrategie des Landes für den Zeitraum bis Ende August 2021. Zu diesem Zeitpunkt lag die Quote an Erstimpfungen in Oberösterreich bei 57 Prozent der Bevölkerung. Die angestrebte Impfquote des Bundes lag im November 2020 bei 50 bis 62 Prozent. „Der Landeskrisenstab hatte das Ziel, eine möglichst hohe Durchimpfungsrate zu erreichen; allerdings definierten die politisch Verantwortlichen keine messbare Zielgröße“, erklärt LRH-Direktor Friedrich Pammer.

Eine solche hätte nach Meinung des LRH „Orientierung geben und für die Bevölkerung motivierend wirken können“. Im Krisenstab entgegnet man: Prozent-Ziele zu nennen, habe man vermieden: seien diese zu niedrig, würden sie als wenig motivierend betrachtet; wenn zu hohe Ziele nicht erreicht werden, würde dies rasch als Misserfolg interpretiert. In Österreich besteht laut Studien generell eine hohe Impfskepsis.

Impfkommunikation sollte intensiviert werde

Es habe „kein singulärer Grund“ für die Situation in Oberösterreich gefunden werden können. Mögliche Einflussfaktoren könnten unklare Informationen, wechselnde Rahmenbedingungen durch 2-G-Regel oder Gratistestangebot sowie nicht evidenzbasierte politische Entscheidungen und „impfkritische Meinungsbildner in den Regionen“ sein. Die Impfkommunikation sollte intensiviert werden, regt der LRH an: „Das könnte die Impfkompetenz der Bevölkerung stärken, damit sie künftig Informationen zum Impfen besser verstehen.

Im September 2021 wurde die oberösterreichische Impfkampagne auf Basis einer Umfrage abgepasst, beispielsweise seien „Impfmythen richtiggestellt“ worden, schreibt der LRH. Derartige Fehlinformationen hätten aber auch schon früher bearbeitet werden können. Und ursprünglich hatte der Bund ein „übergeordnetes Kommunikationskonzept“ angekündigt, dieses aber nie zur Verfügung gestellt. Die Klärung zwischen Bund und Ländern, wer für die Impf-Durchführung verantwortlich ist, erfolge erst nach Start der Impfungen, kritisiert der LRH.

Ab 8. Jänner 2021 übergab der Bund die Verantwortung für die Impfdurchführung an die Länder. Das Land OÖ musste kurzfristig auch eine Anmeldeplattform zur Impfung entwickeln, nachdem es die Impfverantwortung übertragen bekam. Das System läuft nach anfänglichen Schwierigkeiten stabil. Nachdem Ende Mai 2021 ausreichend Impfstoff verfügbar war, gab das Land OÖ die Impfung für alle Impfwilligen frei. Ab Juli 2021 erweiterte es das Impfangebot um Pop-Up-Impfaktionen oder Impfbusse und ermöglichte eine Impfung ohne Anmeldung, um der stagnierenden Impfquote entgegenzuwirken.

„Der Bericht stellt fest, dass die Organisation der Corona-Schutzimpfung den Ländern sehr kurzfristig übertragen wurde und die Länder daher aufgrund dieser verspäteten und ungenauen Vorgaben des Bundes eingesprungen sind, um ein breites und niederschwelliges Impfangebot für die Menschen zur Verfügung zu stellen. Und genau das hat Oberösterreich getan. Erstmalig wurde ein derart breites und umfangreiches Impfangebot und -programm so nahe am Menschen auf die Beine gestellt. Dieses Impfangebot spannte sich beinahe über alle Bereiche des täglichen Lebens von Impfstraßen des Landes und in den Gemeinden, über den niedergelassenen Bereich, die Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen sowie Impfbusse und Pop-up-Impfgelegenheiten und in den Betrieben des Landes“, nimmt Gesundheitsreferentin Christine Haberlander zum Ergebnis des Prüfberichts Stellung.