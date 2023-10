Kaineder: "Werde jeden umweltverträglichen Windpark genehmigen"

Oberösterreich sei "kein Windkraftland", urteilte die Umweltanwaltschaft Ende Juni. Manfred Haimbuchner (FPÖ), Landeshauptmann-Stellvertreter und zuständig für den Naturschutz, warnte vor einer Gefahr für die Artenvielfalt. Für Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) hingegen ist Windkraft unverzichtbar, um die Energiewende erreichen zu können. Kaineder, der seit zwei Jahren für das Ressort Umwelt, Wasser und Klima im Land verantwortlich ist, zog am Montag in einer Pressekonferenz eine Zwischenbilanz.

Ziel: "Ein paar Windparks" für Oberösterreich

Man werde jedes Windkraftprojekt, das umweltverträglich umgesetzt werden könne, auch genehmigen, sagte Kaineder. Die Novelle der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), die die Bundesregierung heuer beschlossen hat, sieht er als große Chance. Damit können Betreiber neuer Windkraftanlagen Anträge einreichen und diese auf Umweltverträglichkeit prüfen lassen. Der grüne Landesrat beklagt die ablehnende Haltung der oberösterreichischen Koalition und erhofft sich mit der Novelle ein "Ende des Vorbeiregierens" und in weiterer Folge die Entstehung von "ein paar Windparks" in Oberösterreich.

Für Projekte, die in der Vergangenheit umgesetzt werden konnten, zeigte sich Kaineder stolz. Dazu zählt etwa, dass der Lufthunderter - die 100 km/h Beschränkung auf der Westautobahn - in Oberösterreich beibehalten werden konnte. Auch die schnelle Umsetzung des neuen 220 kv-Versorgungsrings im Zentralraum lobte er als "Meisterleistung" mit Blick auf das große Ziel der Klimaneutralität.

Parks statt Parkplätze

Was die Wasserprojekte im Land betrifft, liegt Kaineder der Hochwasserschutz am Herzen, insbesondere die Renaturierung in den betroffenen Gebieten. Dass die Natur zum Leben erweckt, soll auch mit dem Förderprogramm "mehr grün, weniger grau" gelingen. Unter anderem in der Innviertler Gemeinde Pattigham sei es gelungen, Parkplätze in Grünflächen zu verwandeln. Sorge bereitet dem Umweltlandesrat der Zustand des Dachsteingletschers. Auf apptauen.at wird die für Kaineder "sehr besorgniserregende Entwicklung" von 1856 bis 2100 visuell dargestellt.

