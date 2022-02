Kaineder und Ex-VKB-Chef: "Kniefall vor Atomlobby"

Die EU-Kommission habe mit den Plänen, Atom und Gas unter bestimmten Bedingungen als "grüne Investitionen" einzustufen, ihren "Kniefall vor der Atomlobby" besiegelt. Das kritisierte am Donnerstag Oberösterreichs Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne). Die Pressekonferenz bestritt er mit Christoph Wurm, der bis 2021 Generaldirektor der VKB-Bank war und nun als Unternehmensentwickler tätig ist.

Atomkraft sei als Brückentechnologie zur Klima- und Energiewende "zu gefährlich, zu langsam und zu teuer", so Kaineder. In jeder Dekade seit den 1970ern habe es schwere Unfälle und kleinere Zwischenfälle gegeben; modulare Reaktoren seien Jahrzehnte von kommerzieller Nutzung entfernt; Frankreich müsse allein für die zehnjährige Laufzeitverlängerung seiner Meiler 100 Milliarden Euro bis 2030 investieren. Kaineder hofft auf Österreichs Klage beim EuGH.

Wurm: "Jeder seriöse, nachhaltige Finanzier schließt Atomenergie aus. Der Finanzsektor ist schon lange weiter und wird nicht mitspielen." Kapital in den Atomsektor zu lenken, sei "ein old bad deal, kein new green deal". Es sei vor allem Frankreich, das ein grünes Mascherl für seine Staatsanleihen wolle, um weiter Atomkraft zu finanzieren.

Auch FP-Klubchef Herwig Mahr kritisierte gestern: Die EU ignoriere nicht nur die Risiken der Atomkraft, sondern auch alle Warnungen von Experten. "Bei dieser Entscheidung bleibt einem die Luft weg."