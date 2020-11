Kaineder hat am Montag eine Studie über die Entwicklung der natürlichen Schneedecke in der Pyhrn-Priel-Region präsentiert. In dieser sieht er ein gewichtiges Argument gegen eine geplante, umstrittene Skigebietserweiterung in Hinterstoder und Vorderstoder. Neben dem Eingriff in die Natur müsse man sich anschauen, ob das Projekt wirtschaftlich überhaupt noch sinnvoll sein könne, betonte Kaineder in einer Pressekonferenz.Linz/Hinterstoder. Kurz zusammengefasst sieht die Studie weniger Schnee, vor allem nicht solche Massen, die Outdoor-Aktivitäten abseits der Pisten ermöglichen, und öfter Regen in der Region. Grund ist die Erderwärmung. Für die geplante Verbindung der Höss in Hinterstoder mit den Hacklliften in Vorderstoder und 10,7 Kilometer neuer Skipisten in einer Seehöhe von unter 1.100 Metern müssten rund 42,6 Hektar gerodet werden, an Kosten veranschlagt waren im September 45 Millionen Euro. Das betreffe auch das Land Oberösterreich, das mit 16 Prozent an der Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG beteiligt ist.

Für die Studie wurden zwei Schwellwerte - fünf bzw. 30 Zentimeter geschlossene Schneedecke - in den Zeiträumen 1961 bis 1990 und 1990 bis 2019 flächig verglichen, stellten Herbert Formayer vom Institut für Meteorologie und Klimatologie der Universität für Bodenkultur Wien und Marc Olefs, Leiter der Abteilung Klimaforschung bei der ZAMG, vor. Fünf Zentimeter Schnee bedeuten eine weiße Winterlandschaft, 30 Zentimeter seien ein Grenzwert für Outdoor-Aktivitäten im Schnee abseits der Piste, erklärte Formayer. Das Thema Beschneiung wurde nicht behandelt.

Die Temperatur habe sich in diesem Zeitraum im Mittel um 1,2 Grad Celsius erwärmt, am stärksten in den ersten beiden Jännerwochen und in der zweiten Aprilhälfte mit rund 2,5 Grad. Es gebe bei beiden Schneehöhen (fünf und 30 Zentimeter) eine klare Abnahme. Weniger als 50 Prozent aller Wintertage von Anfang Dezember bis Ende Februar gebe es eine durchgehende Schneedecke im Tal. In einer Höhe von 750 Metern sei die Schneedecke in den vergangenen 30 Jahren in weniger als drei Wochen 30 Zentimeter und höher - im ersten Zeitraum (von 1961-1990) seien es noch mehr als 40 Tage gewesen. Die Schwankungen in Höhen von 1.000 bis 1.500 Metern würden von Jahr zu Jahr stärker.

November und Dezember seien anfällig für mehr Regen, das mindere die Attraktivität von Freiluftaktivitäten. Die Chance auf eine geschlossene Schneedecke in Tallagen habe sich in den Jänner hinein verschoben. All das basiere auf der Erwärmung von 1,2 Grad. "Diese Erwärmung erwarten wir bis ins Mitte des Jahrhunderts hinein und sie ist auch nicht mehr zu verhindern", erklärte Formayer. 30 Zentimeter Schnee in Tallagen sieht er nur in Ausnahmewintern.

"Auf einem weißen Band ins Tal abfahren"

"Der technische Fortschritt wird dafür sorgen, dass wir Skifahren können in Höhenlagen, wo kein Schnee liegt", so Kaineder. Man müsse sich aber genau überlegen, ob man auf einem weißen Band ins Tal abfahren wolle. "Eine Umfrage zeigt, dass die Menschen skeptisch sind bei weiterem Ausbau von Seilbahnen", sprach der Landesrat eine market-Umfrage an, bei der sich 64 Prozent der 1.000 Befragten für einen generellen Ausbaustopp von Seilbahnen aussprachen.

"Meine Überzeugung ist, dass der alpine Skitourismus in Zukunft in Höhenlagen mit einer attraktiven Winterlandschaft stattfindet", so Kaineder. Denn die Beschneiung sei sehr energieintensiv und unter den Menschen herrsche die Ansicht vor, dass die Klimakrise bekämpft werden müsse. Auch die Frage der wirtschaftlichen Vertretbarkeit von Investitionen wie eben in Hinterstoder stelle sich. "Die Studie soll eine wissenschaftlich fundierte Grundlage liefern, das sehe ich als meine Aufgabe als Umweltlandesrat." Außer Zweifel stehe, dass die Region sich weiterentwickeln werde, infrage stellte Kaineder, ob es sinnvoll ist, weiter auf den alpinen Skitourismus aufzubauen.

Eine Studie aus dem Jahr 2009 gemeinsam mit Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb sei mit der aktuellen Studie nicht vergleichbar, denn damals seien österreichweit Skigebiete hinsichtlich der Schneemassen verglichen worden. Im Vergleich zu Kärnten oder Vorarlberg sei die Region um Hinter- und Vorderstoder begünstigt, weil die Niederschläge von kühleren Luftmassen gebracht würden. Diese würden sich aber angleichen. Die Begünstigung gegenüber anderen Gebieten "heißt nicht, dass die Bedingungen gut bleiben", betonte Formayer.

Die Gemeinde Hinterstoder legte am Montag eine Studie des Tiroler Zukunftsforschers Günther Aigner vor, der zu dem Schluss kommt, dass die jährlich größten Schneehöhen in den vergangenen 111 Jahren im relativ tief gelegenen Hinterstoder (590 Meter) wie auch in der Station Klein Pyhrgas nicht statistisch belegbar abgenommen hätten. In Hinterstoder habe auch die Dauer der natürlichen Schneebedeckung nicht statistisch belegbar abgenommen, an der Station Klein Pyhrgas sehr wohl.