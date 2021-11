Kaineder ohne Integration: "Ressort trotzdem größer"

Die Integrationsagenden musste Landesrat Stefan Kaineder an das neue Regierungsmitglied Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) abgeben, "trotzdem ist das Ressort gemessen an der Zahl der Mitarbeiter und am Finanzvolumen größer geworden", erklärte der Grünen-Landeschef bei der Pressekonferenz zum Start der neuen Periode am Dienstag.