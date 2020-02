Kaineder: Billiges Ticket für Öffis vorziehen

Die ersten drei Wochen nach seiner Angelobung habe er genutzt, um sich in seinen Ressorts Umwelt, Integration und Konsumentenschutz "einen inhaltlichen Überblick zu verschaffen", sagt der neue Grünen-Landesrat Stefan Kaineder. Gestern präsentierte er Schwerpunkte, die er setzen will. Erwartungsgemäß steht der Klimaschutz an oberster Stelle.

"Ich wünsche mir, dass er in allen Ressorts oberste Priorität hat", sagt Kaineder, der auch die Rolle des Koordinators für Klimaschutzfragen in der Landesregierung innehat. Konkret lauten seine Forderungen: Landesgesetze und Verordnungen sollen vor Inkrafttreten künftig einer "Klimafolgenabschätzung" unterzogen werden, ebenso Förderungen und Investitionen.

Den größten Hebel sehe er in der Verkehrspolitik: Die Ankündigung eines "1-2-3-Tickets" für den öffentlichen Verkehr durch die Bundesregierung unterstützt Kaineder nicht nur, in Oberösterreich solle schon zuvor "möglichst rasch" ein landesweites 365-Euro-Jahresticket eingeführt werden, "wie es das in vier Bundesländern schon gibt". Mit Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP) setze er auf "positive Verhandlungen".

