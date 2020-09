Kaineder-Appell zur Aufnahme von Flüchtlingen

"Wir haben die Kapazität und die Expertise, Flüchtlinge aufzunehmen", sagt der für Asyl zuständige Landesrat Stefan Kaineder (Grüne). "Die Bilder aus Moria werden nicht besser", appellierte er an die Bundesregierung – namentlich an Kanzler Sebastian Kurz und Innenminister Karl Nehammer (beide VP) – die "Blockade" zu beenden und Personen aus dem zerstörten griechischen Lager aufzunehmen. Hilfsgüter zu schicken, begrüße er, sagte Kaineder, dies könne aber nur "Schritt eins" sein. Auch von oberösterreichischen Dekanaten kamen gestern dringliche Aufforderungen an den Bund, Flüchtlingsaufnahmen aus Moria zu ermöglichen.

Oberösterreichs FP-Landtagsklubobmann Herwig Mahr reagierte ablehnend: Die Haltung Österreichs sei "nicht verhandelbar".

