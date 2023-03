Juristin Katharina Pabel neue Vorsitzende des Linzer Universitätsrats

Sie wurde am Samstag von dem neu zusammengesetzten Gremium gewählt und folgt dem oö. RLB-Chef Heinrich Schaller nach. Eine der ersten Aufgaben des neuen Unirates wird die Wahl des neuen Rektors aus dem Dreier-Vorschlag des Senats sein, berichtete die JKU in einer Presseaussendung am Montag. Pabel ist derzeit Professorin für Europarecht und Internationales Recht an der Wirtschaftsuniversität Wien. Von 2015 bis 2020 war sie Dekanin der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der JKU. Der Universitätsrat besteht aus vier vom Senat bestellten - Pabel, Gertrude Kappel (TU Wien), Sabine Urnik (Uni Salzburg), Reto Weiler (Uni Oldenburg) - und vier von der Bundesregierung entsandten Mitgliedern - Eva Czernohorszky (Wirtschaftsagentur Wien), Martin Fritz (Österreichische UNESCO-Kommission), stv. Vorsitzender Michael Strugl (VERBUND AG), Laura Wiesner (Wiesner-Hager Möbel GmbH). Das neunte Mitglied, die Linzer Magistratsdirektorin Ulrike Huemer, wählte der Rat selbst. Seine aktuelle Funktionsperiode läuft bis Ende Februar 2028.

