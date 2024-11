Jung und frisch oder gestanden und langgedient: Was braucht die SPOÖ?

Michael Lindner hat am Samstag seinen Rückzug bekanntgegeben.

Bis das abschließend geklärt ist, hat Alois Stöger die Agenden in die Hand genommen. Der frühere SP-Minister bringt langjährige Erfahrung auf dem politischen Parkett im Land und in Wien mit und soll eine geeignete Person für die Nachfolge finden. Eine Aufgabe, die nicht einfach werden wird: Es drängt sich niemand auf, auch in den hinteren Reihen ist niemand sichtbar. Bis zum Frühjahr soll die Angelegenheit aber erledigt sein.

Doch was braucht die SPÖ Oberösterreich ihrer Ansicht nach? Frischen Wind oder eine Person mit langjähriger Erfahrung? Stimmen Sie ab und diskutieren Sie mit!

OÖN TV-Analyse von Politikredakteurin Julia Popovsky:

