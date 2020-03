Job an der Linzer Uni für Ex-Grünen-Chefin Buchmayr

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Buchmayr leitet die neu geschaffene Stabstelle für Nachhaltigkeit im Büro des Rektors. „Eine Universität trifft als Bildungs- und Forschungseinrichtung auch eine besondere gesellschaftliche Verantwortung“, wird Lukas in einer Aussendung zitiert. Buchmayr werde mit ihrer Kompetenz und Erfahrung eine Schlüsselfunktion zukommen.Buchmayr kehrt aus einer Karenzierung an die JKU zurück. „Mit Maria Buchmayr übernimmt jemand die Leitung dieser Stabstelle, die in den letzten Jahren in ihren verschiedenen Positionen für die Grünen Oberösterreich gezeigt hat, wie sehr ihr dieses Tehma ein Anliegen ist, die bestens vernetzt ist und die als langjährige Mitarbeiterin der JKU genau weiß, wo wir hier noch Potenzial haben.“Buchmayr war sechs Jahre bis April 2019 Landessprecherin der Grünen in Oberösterreich und ist aktuell weiter Landtagsabgeordnete.“Gerade eine Universität wie die JKU hat durch ihre Stadtrandlage und ihre Campusstruktur besondere Herasuforderungen und Möglichkeiten für eine nachhaltige Entwicklung. Auch wenn in den letzten Jahren - etwa mit der Umstellung der Mensa auf Bio-Fleisch - wichtige Schritte gesetzt wurden, warten viele spannende Aufgaben“, sagt Buchmayr.