JKU-Rektor Meinhard Lukas: Gravierende Maßnahmen und allgemeine Impfpflicht notwendig

Damit seien auch Patienten massiv von den Folgen der Pandemie betroffen, auch wenn sie nicht an Covid-19 erkrankt sind. „Es wird daher nun rasch gravierende Maßnahmen auch für Geimpfte geben müssen, damit wir diese Welle noch bewältigen können“, sagt Lukas. Und danach müsse man den Menschen eine Perspektive eröffnen: „Es kann nicht sein, dass die Perspektive in der vierten Welle die fünfte Welle ist. Die Perspektive kann nur sein, dass man über die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht diskutiert“, sagt Lukas.

Diese Ehrlichkeit sei man der Bevölkerung schuldig. Wie die Impfpflicht gestaltet werde, müsse man diskutieren. Es müsse Folgen haben, wenn sich jemand nicht impfen lasse, etwa durch die Einführung eines Selbstbehalts oder eine eingeschränkte Teilhabe an Bereichen des öffentlichen Lebens. Von der Einführung einer teilweisen Impfpflicht etwa in Gesundheitsberufen, hält Lukas wenig. „Das bringt erst wieder Diskussionen, wer wann und warum in die Regelung fällt. Man muss ehrlich sein: Die Kraft und die Zeit für diese Debatten haben wir leider nicht mehr.“