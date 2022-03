Bildungsminister Martin Polaschek (VP) empfahl den Hochschulen und Forschungsstellen am Mittwoch, die Zusammenarbeit mit russischen Einrichtungen "bis auf Weiteres einzufrieren" bzw. Kontakte kritisch zu prüfen. Die Linzer Kepler-Uni (JKU) führt gerade so einen Check durch. "Wir sehen uns an, ob Kooperationen mit russischen Unis oder Forschungseinrichtungen auf Eis gelegt werden sollen", sagt JKU-Rektor Meinhard Lukas. Neben den Aktivitäten einer Uni ist die Frage, welche Folgen ein