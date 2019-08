"Jetzt sind keine vernünftigen Gespräche möglich"

Während etwa die Tiroler Volkspartei deutlich auf Distanz zu einer Neuauflage der ÖVP-FPÖ-Koalition im Bund geht, will sich Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) in Koalitionsfragen "an keinen Spekulationen beteiligen". Die Tiroler Schwarzen sind im Land übrigens mit den Grünen in einer Koalition, Oberösterreichs ÖVP hat im Land die Freiheitlichen als Partner.

"Jetzt im Wahlkampf sind keine vernünftigen Gespräche möglich", sagt Stelzer. Man müsse das Wahlergebnis abwarten, dann sehe man erst, welche Konstellationen überhaupt möglich seien. Außerdem würden sich nach dem Wahltag auch so manche Emotionen wieder legen. Eine Neuauflage mit der FPÖ schließt Stelzer daher auch nicht aus. "Es kommt drauf an, welche Inhalte wir umsetzen können und mit welchen Personen das geschehen kann", sagt Stelzer.

Klare Position bei Kickl

Dass die FPÖ auf einer wichtigen Rolle für ihren Vize-Parteichef und Ex-Innenminister Herbert Kickl beharrt, die ÖVP dies jedoch ablehnt, ist aber offensichtlich eine Hürde. Bundesparteichef Sebastian Kurz habe sich in dieser Richtung deutlich festgelegt – "und auch ich habe mich in dieser Frage klar positioniert", sagt Stelzer.

Eine Dreierkoalition etwa zwischen ÖVP, Neos und Grünen hält Stelzer jedoch auch nicht für eine besonders verlockende Variante.

Dreiervariante nur Notlösung

Stelzer macht kein Geheimnis daraus, dass so ein Konstrukt bestenfalls eine Notlösung sein könne. "Ich halte so eine Zusammenarbeit zwischen drei Parteien für sehr, sehr schwierig", sagt Stelzer.

Aber auch mit den Sozialdemokraten sieht Stelzer gegenwärtig mehr Differenzen als Gemeinsamkeiten. "Die SPÖ hat sich bisher ja vollkommen auf einen vehementen Anti-Kurz-Kurs eingeschworen", sagt Stelzer.

Artikel von Wolfgang Braun Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Politikredaktion w.braun@nachrichten.at