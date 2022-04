Jährlich rund 1300 Einbürgerungen in Oberösterreich

Das wollten die Grünen per Anfrage vom zuständigen LH-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FP) wissen.

Im Vorjahr wurden in Oberösterreich demnach 1260 Staatsbürgerschafts-Ansuchen positiv beschieden, in den beiden Jahren davor waren es ähnlich viele: 1228 im Jahr 2020 und 1386 im Jahr 2019.

Bosnien, Kosovo und Türkei

Die relativ meisten Neo-Österreicher kamen in diesen Jahren aus den Herkunftsländern Bosnien-Herzegowina (592), dem Kosovo (428) und der Türkei (379). Aus Afghanistan wurden 203 Menschen eingebürgert, aus Syrien 171. Auch 246 Personen aus der Russischen Föderation sind unter den Neo-Österreichern.

Nicht mitteilen konnte Haimbuchner allerdings, viele Personen Staatsbürger wurden, die schon in Österreich geboren sind. "Eine Statistik darüber wird nicht geführt", heißt es in der Beantwortung. "Wenig befriedigend", nennt Grünen-Landtagsabgeordnete Ines Vukajlovic die Antwort. Sie kritisiert zudem, dass Staatsbürgerschaftswerber nach einem Ansuchen bis zu ein halbes Jahr auf ein "Erstgespräch" bei der Behörde warten.

Das bestätigt Haimbuchner so nicht: Was die Dauer von Verfahren betrifft, würden keine Statistiken geführt. Derzeit seien 15 Bedienstete in der Aufgabengruppe Staatsbürgerschaft tätig – davon fünf, die Einbürgerungsansuchen durchgehend bearbeiten.