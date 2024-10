IT:U: Auch Hagenberg hat Interesse an der neue Digital-Uni

Mit dem Nein der Stadt Linz zur Umwidmung für die Digital-Uni in Urfahr ist die IT:U wieder in aller Munde. Das Bewerberkarussel drehte sich heute weiter: Nachdem am Dienstag Wels, Steyr und Leonding Interesse bekundet haben, legte am Mittwoch Habenberg nach. Auch Linz selbst will mit Alternativvorschlägen im Rennen bleiben.

„In Hagenberg haben wir seit 35 Jahren das Know-how und die Erfahrung, wie Ausbildung, Forschung und Wirtschaft im IT-Bereich funktioniert. Daher sind wir definitiv als Standort für die IT:U attraktiv", wirbt Bürgermeister David Bergsmann (VP) um die neue Digital-Uni. Als Standort schlägt er den Softwarepark Hagenberg vor, hier würde es ausreichend Flächen geben. Die enge Zusammenarbeit mit der FH Oberösterreich sowie der Johannes Kepler Universität würden ein ideales Umfeld schaffen, um Studierende und Forschende direkt in hochinnovative Projekte einzubinden und Synergien zwischen Ausbildung und Forschung zu stärken, ist er überzeugt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper