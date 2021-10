"Irreführend": Ärztekammer kritisiert Apotheken-Werbung scharf

In dem Werbespot sagt ein Helmut: "Vor vielen Jahren hatte ich einen Herzinfarkt und einen Schlaganfall. Seither nehme ich sehr viele Medikamente. Dank meiner Apothekerin vertragen sich alle bestens, ich kann mein Leben jetzt wieder richtig genießen. Bei meiner Gesundheit geh ich auf Nummer sicher". Die Ärztekammer betont dazu, die Untersuchung auf das Vorliegen einer Krankheit oder krankheitswertigen Störung sowie deren Behandlung seien in Österreich den Ärztinnen und Ärzten vorbehalten. Das diene dem Schutz der Patienten sowie der Qualitätssicherung in der Ausbildung der Medizin. Die Mediziner würden sich für die Patienten ausreichend Zeit nehmen und diese unter Wahrung der nötigen Geheimhaltung bestmöglich behandeln. Von Apotheken könne diese Art der Tätigkeit nicht nur aufgrund des Gesetzes nicht gewährleistet werden, sondern auch nicht in dem erforderlichen Umfeld - Medizin-Studium, umfassende Kenntnisse der Patienten-Vorgeschichte und des Patientenumfeldes sowie Wahrung der datenschutzrechtlichen Vorgaben unter anderem mit einem eigenen Behandlungsraum.

Die Apothekerkammer wies die Vorwürfe zurück: Sie würden jeglicher Grundlage entbehren und eine glatte Themaverfehlung darstellen. Die Werbekampagne "Bei meiner Gesundheit geh' ich auf Nummer sicher" betone die Bedeutung der pharmazeutischen Beratung und Kontrolle im Rahmen der Arzneimittelabgabe in den Apotheken. Sie zeige, wie wichtig die persönliche Betreuung durch Apotheker für die Arzneimittelsicherheit und das Wohlbefinden der Patienten sei. "Die Kampagne stellt nicht die Kompetenz des Arztes infrage", hieß es in der Stellungnahme der Apothekerkammer. Wie die Praxis zeige, würden sich beide Berufe hervorragend ergänzen."

Die "Helmut"-Werbung: