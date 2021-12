Inzidenz bei Ungeimpften fünf- bis sechs Mal so hoch wie bei Geimpften

Der Lockdown wirkt, der Höhepunkt der vierten Welle dürfte soeben erreicht worden sein, die Zahlen sollten in den nächsten Wochen langsam sinken. Das geht aus der aktuellen Prognose des Covid-Prognosekonsortiums im Auftrag des Gesundheitsministeriums hervor, die den OÖNachrichten vorliegt.

Demnach soll die Zahl der Neuinfektionen bis nächsten Mittwoch bundesweit auf rund 4500 sinken (heute wurden 10.400 gemeldet), die Zahl der Intensivpatienten bis 15. Dezember von rund 650 auf 440. Für Oberösterreich sieht die Prognose ähnlich aus. Bei den täglichen Neuinfektionen geht das Konsortium von einem Rückgang binnen einer Woche auf rund 890 aus (heute 2200). Bei den Intensivpatienten wird für Oberösterreich ein Rückgang bis 15. Dezember auf rund 80 erwartet. Stand heute sind 138 Corona-Patienten auf der Intensivstation.

„Zeitversetzt zum vorläufigen Höhepunkt der vierten Welle geht die vorliegende Belagsprognose von einem Rückgang des Belages auf Intensiv- und Normalstationen aus. Dies erfolgt jedoch nach wie vor auf teilweise systemkritisch hohem Auslastungsniveau“, heißt es in dem Papier des Konsortiums.

„Der vom Bund prognostizierte Rückgang an belegten Krankenhaus-Betten wird nur Realität werden, wenn wir uns an die Vorschriften halten“, sagt Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP). Es gehe um die „so wichtige Solidarität, das Übernehmen von Verantwortung und den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft“.

Detailanalyse zeigt großen Unterscheid bei Inzidenzen

Eine Detailanalyse des Landes Oberösterreich zeigt einen großen Unterschied bei den Inzidenzen der Ungeimpften und Geimpften. Aktuell verzeichnen die Ungeimpften mit 2514 eine mehr als sechs Mal so hohe Sieben-Tage-Inzidenz wie die Geimpften (403). Im Laufe des Oktober und November waren es konstant fünf bis sechs Mal höhere Werte. Auch beim Höchstwert der Sieben-Tage-Inzidenz unter den Geimpften am 23. November (571) war jene der Ungeimpften mit 3264 fast sechs Mal höher.

„Es lässt sich damit klar feststellen, dass der Großteil des Infektionsgeschehens unter den Ungeimpften stattfindet. Damit wird auch sichtbar, dass die Impfung das wirksamste Mittel ist, um künftig Einschränkungen, wie wir sie jetzt erleben müssen, zu verhindern“, sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP).