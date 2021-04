Integrationshilfen:Landes-VP will mehr Übersicht

So könnten Zuschüsse etwa in Bereichen wie Sport/Ehrenamt, Gesundheit, Medienkompetenz, Gleichberechtigung, Demokratie und Gewaltprävention vergeben werden. "Im Sinne der Übersichtlichkeit und Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung", sagt VP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer.