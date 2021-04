Integrationsbericht: 45 Grundversorgungsquartiere weniger

Zum Vergleich: Zum Höhepunkt der Flüchtlingswelle waren es 530 Quartiere. Dennoch versucht man sich auf etwaige neuerliche Anstiege der Zahlen vorzubereiten. Das berichtete Landesrat Stefan Kaineder (Grüne) bei der Präsentation des oö. Integrationsberichts 2020 am Freitag.

Oberösterreich hat von Beginn an auf eher dezentrale Quartiere gesetzt, dieser Linie bleibt man treu. Derzeit leben in einem Quartier im Schnitt 15 Personen, berichtete Peter Nollet, zuständig beim Land OÖ für die Grundversorgung. Man rechnet aber damit, dass sich die Zahlen der Asylanträge auch wieder erhöhen können. Ideal sei es daher, wenn in jedem Quartier einige Betten frei seien, so Kaineder, dann habe man notfalls Plätze zur Verfügung. Das bedürfe allerdings einer guten Zusammenarbeit mit den Quartiergebern, denn natürlich sei der Betrieb immer auf Vollauslastung ausgelegt, auch die Tagsätze seien so kalkuliert.

Positiv hervorgehoben wird im Integrationsbericht das 2019 gemeinsam mit dem Verein Neustart entwickelte Anti-Gewalt-Trainingsprogramm, das 2020 erstmals evaluiert wurde. "Wir haben nicht mehr Menschen, die zu Gewalt neigen, als in der übrigen Bevölkerung, ab es gibt sie", so Nollet. Und wenn solche Fälle auftreten, brauche es ein "Konzept des Hinschauens". Wer auffällig werde, müsse daran teilnehmen. Fazit: Rückfragen bei Quartiergebern und Betroffenen würden zeigen, "dass die meisten davon stark profitieren".

Herausfordernd war auch, die Information der Klienten in Sachen Corona. "Wir haben es aber gut geschafft, sie entsprechend zu informieren und Informationen mehrsprachig hinauszugeben", schilderte Nollet, es habe sogar weniger Ansteckungen gegeben wie im Schnitt der Bevölkerung. Migranten würden häufig über Soziale Netzwerke kommunizieren, schilderte Ines Vukajlovic von der Integrationsstelle des Landes, daher habe man auch hier Informationen verbreitet. Was das Registrieren für Impfungen oder Tests angeht, so gelte das selbe wie für die restlichen Oberösterreicher: Mit dem Alter würden die Probleme steigen. Allerdings seien Migranten oft sehr gut in Vereinen organisiert, wo man in solchen Dingen zusammenhelfe.

ÖVP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer pochte anlässlich des Berichts auf einen "besonderen Fokus auf die Vermittlung von Deutsch und Werten sowie den entsprechend genauen Blick auf die Vergabe von Fördergeldern". So dürfe man nur "die fördern, die das Zusammenleben fördern und die von den Fördertöpfen ausschließen, die sich Dialog und Gesellschaft verschließen". Das sei auch ein Hebel gegen Parallelgesellschaften, Extremismus und Radikalisierung.