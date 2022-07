Instagram-Account von Sabine Binder gehackt

Binder sagte gegenüber einer Tageszeitung, sie habe den gefälschten Account bereits mehrmals gemeldet. Stand Freitagvormittag war er aber immer noch auffindbar.

Der täuschend echte Fake-Account trägt einen Unterstrich mehr hinter dem Namen als jener der Landtagspräsidentin. Ziel der Betrüger ist es wohl, an Telefonnummern oder - über falsche Gewinnspiele - auch an Kontodaten von Instagram-Nutzern zu kommen. Binder veröffentlichte eine Warnung auf ihrem Account und meldete diesen über die Social-Media-Plattform. Bei der Polizei war am Freitagmorgen noch keine Anzeige von Binder eingelangt.