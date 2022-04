Inseratenaffäre: Neos-Anfrage im Landtag

Eine ähnliche Praktik vermuten die Neos in Oberösterreich, sie stellen bei der heutigen Landtagssitzung eine dringliche Anfrage an Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). "Es entsteht der Anschein, dass über Inseratenschaltungen in parteieigenen und -nahen Medien Geld des Landes in Parteikassen geschleust wird", sagt Neos-Klubchef Felix Eypeltauer. So seien etwa Inserate im Oberösterreichischen Volksblatt oder im Wirtschaftsbund-Magazin geschaltet worden. Einen weiteren Antrag stellen die Neos gemeinsam mit den Grünen: zu "Verbesserungen in der Elementarpädagogik".