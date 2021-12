Innerkoalitionäre Unfreundlichkeiten zu Zukunft der Kinder-Reha

Mit sehr deutlichen Worten kritisierte Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FP) in einer Aussendung die "leerstehende Kinder-Reha" in Rohrbach, die "am tatsächlichen Bedarf offenbar vollkommen vorbeigeplant" worden sei. Diese solle man zu einer kinderpsychosomatischen Einrichtung umfunktionieren, um den Bedarf bei Kinder- und Jugendpsychiatrie abzudecken. Dieser sei durch die Pandemie so stark gestiegen, dass es nun Triage auf diesen Abteilungen gebe.