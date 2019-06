"In eine Badewanne setze ich mich sicherlich nicht mehr"

Mit einem Versprecher ("SPD") begann der gebürtige Freiburger Georg Brockmeyer (44) gestern als Landesgeschäftsführer der SPÖ Oberösterreich. Im OÖN-Gespräch verrät er, warum er in Wien wohnen bleibt und mit welcher Partei er gerne zusammenarbeiten würde.

OÖNachrichten: Die SPÖ Oberösterreich hat jetzt einen Landesgeschäftsführer, der in Wien lebt. Ist das nicht ein fatales Signal?

Georg Brockmeyer: Natürlich werde ich mir eine Wohnung in Linz suchen. Der Hauptwohnsitz bleibt in Wien, weil meine Frau – eine Oberösterreicherin – Ärztin in Wien ist. Österreich ist ein Land der Pendler. Da bin ich, glaube ich, nicht der Einzige, der das so handhabt. Die Verwurzelung ist da, weil wir auch schon bisher einmal im Monat in Oberösterreich waren, damit unser Sohn seine Oma und seine Onkel und Tanten sieht.

Wie groß ist das Kommunikationsproblem der SPÖ, wenn es selbst nach dem Ibiza-Video nicht gelingt, eine Wahl zu gewinnen?

Da müssen wir sicher noch besser werden. Es mag sein, dass uns Ibiza alle überrascht hat und das Umschalten nicht ganz so funktioniert hat. Aber wir lernen im Vorwärtsgehen.

Was wollen Sie der Wahlkampfmaschinerie der OÖVP – siehe Angelika Winzig – entgegensetzen?

Ich habe Respekt vor dieser gut geölten Wahlkampfmaschinerie – aber deren Bäume wachsen auch nicht in den Himmel. Ich bin guten Mutes, dass wir es mit einer geschickten Strategie sowie einem effizienten und datenbasierten Mitteleinsatz mit der ÖVP aufnehmen können.

Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) hat Sie als Lehrling, Erwin Schreiner (FP) als Vertrauten von Tal Silberstein bezeichnet – sind Sie das?

Das ist schlicht gelogen. Ich habe Silberstein das letzte Mal im Jahr 2005 in einem Café in Tel Aviv getroffen. Seither hat es keine Zusammenarbeit und keinen Kontakt gegeben.

Was ist das Ziel für die Landtagswahl 2021?

Kreisky sagte: "Die Sozialdemokratie muss immer so stark sein, dass gegen sie keine Regierung gebildet werden kann." Dieses Ziel und Platz zwei setzen wir uns.

Aber davon ist die SPÖ weit weg.

Deshalb müssen wir uns anstrengen, das Potenzial ist da. Die alte christlich-soziale ÖVP ist übrigens eine Partei, mit der ich gerne zusammenarbeiten würde.

Als sozialistischer Student sind Sie im Winter 2000 aus Protest gegen Schwarz-Blau halbnackt in eine Badewanne gestiegen, wie viel Aktionismus ist von Ihnen zu erwarten?

Wenn es notwendig ist, wird es Aktionismus geben. Aber in eine Badewanne setze ich mich sicherlich nicht mehr. Leistbarer Wohnraum und sichere Pflege brennen den Österreichern unter den Nägeln. Wir wollen Lösungen finden, wie wir die Zukunft gestalten können.

