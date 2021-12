Impfwoche startet in 100 Gemeinden in Oberösterreich

Insgesamt gibt es mehr als 130 anmeldefreie Impfangebote – zusätzlich zu den bestehenden 22 öffentlichen Impfstandorten (25 ab 16. Dezember), den Impfaktionen in den Ordinationen sowie den Impfstraßen in den Landes- und Ordenskliniken. Geimpft wird diese Woche etwa in Arztpraxen, Pfarrzentren, Schulen, Gemeindeämtern, Feuerwehrhäusern und Einkaufszentren.

Lange Nacht des Impfens

In Niederwaldkirchen (Bezirk Rohrbach) gibt es am 18. Dezember auch eine "Lange Nacht des Impfens" von 18 bis 23 Uhr. Außerdem touren Impfbusse durch das Land und finden Pop-up-Impfaktionen statt. Diese Woche stehen auch noch rund 4000 freie Termine für die Impfung von fünf- bis zwölfjährigen Kindern zur Verfügung.

"Die Impf-Schwerpunktwoche ist eine gute Möglichkeit, sich in der Nähe beim vertrauten Arzt, bei der vertrauten Ärztin ohne Termin impfen zu lassen", sagt Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP): "Sollten noch Fragen und Zweifel zur Impfung bestehen, ist auch das eine gute Gelegenheit, sich eingehend beraten zu lassen."

Alle Informationen finden Sie auf www.ooe-impft.at.