Impfungen in Oberösterreich rasant gestiegen

Mit 2461 Neuinfektionen erreichte man in Oberösterreich gestern wieder einen Höchstwert. Wie berichtet, steigen auch die Infektionszahlen in den Altenheimen – vor allem bei den Mitarbeitern, 132 sind derzeit positiv. Um die Impfbereitschaft in diesem Bereich zu steigern, plant Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) konkrete Maßnahmen. Dazu soll es gestern auch ein Gespräch mit Primar Bernd Lamprecht gegeben haben.

Ein anderer Höchstwert hingegen lässt die Landesregierung etwas aufatmen: Die Impfzahlen nehmen deutlich zu. Fast 7000 Impftermine wurden gestern gebucht. Zum Vergleich: Vor zwei Wochen wurden rund 500 Impftermine in Anspruch genommen. Das Impfangebot wird noch einmal deutlich erhöht, unter anderem mit anmeldefreien Impftagen in Arztpraxen (mehr dazu auf www.aekooe.at und auf ooe-impft.at).

Dass aus der FPÖ "Querschüsse" gegen die Corona-Maßnahmen kommen, müsse Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) "sofort stoppen", forderte gestern Severin Mayr, Klubobmann der Grünen: "Oberösterreich kommt in der Pandemiebekämpfung notorisch zu spät, weil der blaue Koalitionspartner offenbar Stimmung gegen die Maßnahmen der eigenen Koalition macht." Wie berichtet, erklärte LH-Stv. Manfred Haimbuchner (FP), er sehe die Maßnahmen "äußerst kritisch", und FP-Abgeordnete bezeichneten 2,5G als "Schwachsinn". Landesrätin Birgit Gerstorfer (SP) kritisierte einmal mehr, dass die Landeskoalition nicht einig auftrete. Man soll sich ein Vorbild an Wien und dem Burgenland nehmen, so Gerstorfer: "Dort senden die Regierungen auch keine widersprüchlichen Botschaften an die Bevölkerung." Zudem werde in Wien rasch gehandelt: "So eine Besonnenheit würde ich mir auch in Oberösterreich und von der Bundesregierung wünschen."