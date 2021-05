Impfung für alle: Rund 210.000 Oberösterreicher haben sich registriert

Sie erhalten in einem nächsten Schritt eine Einladung zur Impfung, wie die Landeskorrespondenz informierte. Die Registrierung ist abgeschlossen. Ab 29. Mai können dann auch alle anderen Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher über 16 Jahren direkt einen Termin buchen.

Neu ist zudem, dass man bereits bei der Anmeldung erfährt, welcher Impfstoff bei dem jeweiligen Termin zum Einsatz kommt. Die Impftermine werden auf einer neuen Buchungsplattform, auf die man über die Homepage des Landes Oberösterreich gelangt, entsprechend der zur Verfügung stehenden Impfstoffe für die nächsten sechs bis acht Wochen angezeigt. Wer keinen passenden Termin ergattert, kann sich per SMS über die nächsten freien Möglichkeiten informieren lassen.

Einladungen werden verschickt

"Wir gehen davon aus, dass in den kommenden Wochen jede bzw. jeder Impfwillige entweder in den öffentlichen Impfstraßen, bei den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten oder bei den Betriebsimpfungen ein Impfangebot erhält", erklärte am Montag Gesundheitsreferentin LHStv. Christine Haberlander.

Nach der Schließung der Registrierung wird jetzt der Versand der Impfeinladungen vorbereitet. Dies wird laut Landeskorrespondenz nach derzeitigem Stand noch bis in die Abendstunden andauern. Der darauffolgende Versand werde wegen des enormen Volumens ebenso mehrere Stunden in Anspruch nehmen und bis Dienstagvormittag dauern. "Damit wirklich alle ihre Einladung auffinden und diese nicht übersehen wird, ersucht der Landeskrisenstab die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher, ihren E-Mail-Posteingang und auch den Spam-Ordner zu sichten", hieß es in der Aussendung.

Alle registrierten Personen erhalten einen Link zur Terminbuchung an die angegebene E-Mailadresse und können spätestens vom 25. bis 28. Mai 2021 bevorzugt einen der angebotenen Impftermine für die kommenden Wochen buchen. Dieser "Token" ist so lange gültig, bis ein Termin gebucht oder die Einladung storniert wird.

Ab Samstag: Termine für alle

Ab 29. Mai wird das Anmeldesystem auf ooe-impft.at vollständig geöffnet. Ab diesem Zeitpunkt können alle, die sich impfen lassen wollen, direkt auf der Plattform einen Termin buchen. "Die Impfstofflieferungen sind jedoch immer noch sehr schwankend und vom Bund abhängig. Entsprechend den durch den Bund in Aussicht gestellten Impfstoffmengen werden die nun angebotenen Termine für die kommenden sechs bis acht Wochen angezeigt." Damit soll gewährleistet sein, dass für jeden Terminslot eine Impfdosis zur Verfügung steht.

Die Termine werden in allen Bezirken Oberösterreichs angezeigt. Es lohnt sich, regelmäßig das Angebot zu überprüfen, wie in der Aussendung erklärt wurde. "Wer rascher geimpft werden will, kann sich in jeder Impfstraße Oberösterreichs einen Termin buchen."