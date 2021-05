Impftermine für alle ab Montag: Wer registriert ist, kann schneller buchen

Am Pfingstmontag um 12 Uhr schließt das Land Oberösterreich die Registrierung für die Corona-Impfungen. Gleichzeitig ist das der Startschuss für die Öffnung der Impfung für alle – egal, welcher Altersgruppe man angehört (ab 16 Jahren). Wer sich bis Montag auf ooe-impft.at vorgemerkt hat, bekommt bis spätestens Dienstagmittag eine E-Mail mit dem Link zur Buchung eines Impftermins.

Die E-Mails werden im Laufe des Montags nach der technischen Aufbereitung gleichzeitig an alle Registrierten geschickt – wegen des Volumens dauert der Prozess einige Stunden. Die Reihenfolge ergibt sich dann zufällig. Verfügbare Impftermine gibt es schon ab Dienstag bis in den Juni hinein.

Die Registrierten haben also Vorrang, und sie bekommen bis Freitag Zeit, einen Termin zu buchen.

OÖN-TV: Impftermin für alle

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Am Samstag öffnet das Land dann die Buchungsplattform auf ooe-impft.at komplett – also auch für jene, die sich nicht registriert haben. Man erfährt künftig schon bei der Buchung, mit welchem Vakzin man wo geimpft wird. Derzeit sind das bei Erstimpfungen Biontech/Pfizer und Moderna. Der mögliche Impfort ist nicht auf den Wohnbezirk beschränkt.

Stand Freitag waren rund 193.000 Personen für eine Impfung beim Land registriert (wobei manche schon anderswo geimpft wurden, aber noch auf der Liste stehen), davon etwa 145.000 unter 50-Jährige. Der Schwerpunkt in den öffentlichen Impfstraßen lag im Mai bisher bei den 50- bis 65-Jährigen. Aber weil "Bewegung im System" sei, wie Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) konstatierte, haben zuletzt auch schon einige etwas Jüngere ein Impfangebot bekommen.

Dass man nun eine Woche früher als geplant die Impfung für alle starte, liege daran, dass "der gute und rasche Impffortschritt es ermöglicht", sagte Haberlander am Freitag. Man habe sich technisch vorbereitet. Der Bund habe am Donnerstag noch "letzte formale Bedenken" ausgeräumt.

Auf der Plattform werden Termine für sechs bis acht Wochen zur Verfügung stehen. Haberlander betont: "Jeder, der will, wird in Oberösterreich bis Ende Juni geimpft." Ein Problem könnte eher sein, "dass sich nicht genug Menschen impfen lassen wollen". Derzeit sind rund 48 Prozent der Bevölkerung im Land geimpft, registriert oder gebucht. Rund sieben Prozent sind genesen. Für Herdenimmunität braucht es zumindest eine Zwei-Drittel-Quote. Haberlander will daher weiter zielgruppenorientiert aufklären und appelliert an Vereine und Gemeinden, Bewusstseinsbildung und Werbung fürs Impfen zu machen. Bei den über 50-Jährigen sind in Oberösterreich rund 67 Prozent geimpft.

Rund 90.000 Dosen pro Woche

An Impfstoff mangelt es nicht mehr: Nächste Woche ist eine Lieferung von 58.500 Dosen avisiert, in den fünf Wochen darauf je zwischen 86.600 und 97.200. Damit werden Erst- und Zweitimpfungen durchgeführt.

Bei den niedergelassenen Ärzten, die seit März prioritär Risikogruppen impfen, gibt es schon einen fließenden Übergang zu jüngeren Impflingen. Kommende Woche beginnen auch Betriebsimpfungen aus dem Landeskontingent. (az)