Impfprämie: 13 Gemeinden "qualifiziert"

Die Details werden noch verhandelt. Derzeit würden sich 13 von 438 Gemeinden in Oberösterreich dafür "qualifizieren", wie Gemeindelandesrätin Michaela Langer-Weninger und Gemeindebund-Präsident Johann Hingsamer (beide VP) am Mittwoch erklärten. Am weitesten vorne sind Goldwörth, Puchenau und Kirchberg-Thening. Hingsamer räumte ein, dass es in anderen Bundesländern deutlich mehr solcher Kommunen gebe. Langer-Weninger will mit Aufklärung und Information die Quoten erhöhen.

Dass die Gemeinden seit dieser Woche Wohnzimmertests ausgeben, erhöht laut Hingsamer die Belastung, weil aktuell etwa auch 35 Volksbegehren laufen.

Anlass der Pressekonferenz war das Gemeindepaket des Bundes. Oberösterreichs Gemeinden erhalten von 2022 bis 2025 unter anderem rund 91 Millionen Euro dank einer Erhöhung der Ertragsanteile und einer Entlastung bei der Steuerreform. Einem Investitionsstillstand werde vorgebeugt, so Langer-Weninger. Laut Hingsamer könnte es immer mehr sein, die Folgen der Krise würden aber gedämpft.