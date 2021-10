Impfen: ÖGK und Ärztekammer streiten ums Geld

In Wien, Kärnten, Salzburg und dem Burgenland gibt es gemeinsame Grippeimpfaktionen der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) mit der jeweiligen Ärztekammer für über 60-Jährige und Risikogruppen. In Oberösterreich sind die Verhandlungen darüber jedoch gescheitert. Es spießt sich an den Tarifen.