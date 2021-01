Impfen: Oberösterreich kontrolliert Reihung in den Heimen

Die Immunisierung in Alters- und Pflegeheimen hätte derzeit "oberste Priorität", um rasch jene zu schützen, die besonders gefährdet seien. LH Thomas Stelzer (ÖVP) pochte darauf, die "klaren Vorgaben auf Punkt und Beistrich" einzuhalten.

In der Klarstellung wird nochmals die derzeitige Priorisierung angeführt. Zur Gruppe derer, die aktuell geimpft werden, zählen demnach nur Personen mit höchster Priorität. Das sind Bewohner und das Personal (mit und ohne Kontakt zu den Senioren) in den Heimen sowie Personen mit einer regelmäßigen Tätigkeit in den Einrichtungen bzw. die sich dort regelmäßig aufhalten. Weiters gehören noch das Personal aus dem Gesundheitsbereich der Kategorie Eins sowie alle Über-80-Jährigen dazu, hieß es in dem Schreiben der zuständigen Gesundheitsreferentin Landeshauptmannstellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP). "Diese Zielgruppenorientierung" sei von den Impfstellen einzuhalten. Dies soll nun durch Stichprobenkontrollen der Behörden sichergestellt werden.

In Oberösterreich sind bisher vor allem Fälle vorzeitiger Impfungen von SPÖ-Kommunalpolitikern bekannt geworden. Insgesamt sechs Ortschefs, der Bürgermeister von Eberschwang, Josef Bleckenwegner, sein Vize Martin Bögl, der Ennser Stadtchef Stefan Karlinger, der Bürgermeister von Bad Goisern, Leopold Schilcher, jener von St. Georgen an der Gusen, Erich Wahl, sowie das Gemeindeoberhaupt von Lenzing, Rudolf Vogtenhuber, erhielten eine Spritze. Alle haben inzwischen in einer gemeinsamen schriftlichen Entschuldigung erklärt, dass es ihnen "aufrichtig leid" tue. Sie rechtfertigten ihre Impfung großteils mit der Priorisierung, da sie sich regelmäßig in den Heimen aufhalten würden.