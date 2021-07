Impfen im Einkaufszentrum und freie Terminwahl

"Die Situation hat sich gedreht", schildert Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP): "Im Gegensatz zu den ersten Monaten gibt es mehr Impfstoff als Nachfrage."

Weshalb das Land ab kommender Woche, wie in den OÖN angekündigt, seine Corona-Impfkampagne anpasst. Ziel: leichterer Zugang zu Impfungen vor allem für jene, die "keine Impfgegner sind, aber noch überzeugt werden müssen" – vor allem Jüngere. Die aktuellen Maßnahmen:

Pop-up-Impfstellen: Dort wird man sich ohne Anmeldung impfen lassen können. Die erste solche Impfstelle wird kommende Woche im Passage-Kaufhaus Linz eröffnet, verimpft wird das Vakzin von Johnson&Johnson (keine Zweit-impfung nötig). Mit der PlusCity in Pasching und einem weiteren Einkaufszentrum wird derzeit verhandelt. Auch mobile Teams in Impfbussen sind geplant.

Flexiblere Anmeldung: Ab kommender Woche sollen bei Anmeldung auf ooe.impft.at Termine frei gewählt werden können, ohne Unterscheidung, ob es sich um den ersten oder zweiten Termin (dieser wurde bisher fix zugeteilt) handelt. Die Buchung kann dann in einem "empfohlenen Zeitintervall" erfolgen. Damit reagiert man auf Termin-Absagen und Verschiebungen vor allem in der Urlaubszeit.

Impf-Aktionen: Mit der Wirtschaftskammer wird eine Lehrlingsimpfaktion vorbereitet. Im Landesdienst startet Mitte Juli eine Impfaktion für Lehrlinge und Ferialpraktikanten.

56 Prozent zumindest einmal geimpft, 62.000 gebuchte Termine

Eine Durchimpfungsrate von 70 Prozent bis Ende des Sommers brauche man, um gegen die ansteckendere Delta-Variante des Coronavirus gewappnet zu sein, sagt der neue Vorsitzende der Landeshauptleute-Konferenz, der Tiroler Günther Platter (VP).

Das sei zumindest bei den Erstimpfungen „machbar“, sagt Oberösterreichs LH-Stv. Christine Haberlander. Vorausgesetzt, das Impfangebot werde auch angenommen. Mit Stand Freitag waren in Oberösterreich 736.529 Menschen zumindest einmal geimpft, das entspricht 56 Prozent der „impfbaren“ Bevölkerung ab zwölf. Bis 24. Juli haben 62.000 Menschen einen Impftermin gebucht, mit ihnen steigt der Prozentsatz auf mehr als 60 Prozent. Weitere 83.000 Termine sind noch frei. Vollimmunisiert sind rund 39 Prozent.

„Lieferzusagen halten“

Die Lieferzusagen des Bundes „werden jetzt eingehalten“, sagt Impfkoordinator Gerhard Durstberger. Oberösterreich habe auch eine „konservative Impfplanung“: Kein Termin musste wegen Impfstoffmangels abgesagt werden. Die Zahl verschobener Termine liege bei 300 bis 400 pro Tag. Das könne in die Planung einbezogen werden. „Es werden keine Dosen weggeschmissen.“ Eine Werbekampagne für das Impfen richtet sich ab sofort gezielt an junge Menschen.

Bernd Lamprecht, Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde am Linzer Kepler-Uniklinikum, schätzt den Anteil der Delta-Variante an den Infektionen in Oberösterreich auf derzeit 25 Prozent. Die Impfung sei auch gegen diese wirksam und verhindere schwere Krankheitsverläufe „verlässlich“, beruft sich Lamprecht auf entsprechende Studien.

Die Impfung sei vor allem auch bei jungen Menschen höchst wirksam: Es gebe eine Effektivität „bis zu 100 Prozent“. Man wisse nun auch, dass die Übertragbarkeit des Virus bei Geimpften um 75 Prozent gemindert ist.