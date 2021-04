Impfbereitschaft bei Bildungspersonal deutlich geringer als erwartet

Seit Freitag läuft die Anmeldung für das oberösterreichische Bildungspersonal, das nicht Teil der ersten Impfrunde Ende März war. AHS-Lehrer, Pädagogen an den Oberstufen, Landwirtschaftlichen Schulen, Musikschulen und Verwaltungspersonal haben die Möglichkeit, sich am kommenden Wochenende und am 24. April impfen zu lassen. Rund die Hälfte – 6200 Personen – haben sich bereits angemeldet.