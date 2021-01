Impf-Knappheit: "Breites Angebot" in Oberösterreich nicht vor Mai

Die Impfstoff-Knappheit und damit Verzögerungen in den Impfplänen waren am Mittwoch auch Thema im oberösterreichischen Landtag. Oberösterreich bekommt ein Sechstel des nach Österreich gelieferten Impfstoffes, "dieser wird auch verimpft, und zwar nach den Kriterien des Bundes-Planes", sagte die für Gesundheit zuständige Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) auf eine Anfrage.

Mit Stand Mittwoch waren 39.930 Personen in Oberösterreich erstmals geimpft, heute werden die Erstimmunisierungen in den letzten drei Pflegeheimen abgeschlossen. 14.400 Menschen über 80, die nicht in Heimen wohnen, sind ebenfalls geimpft, so Haberlander. Das in den OÖN genannte Ziel, bis Ende Jänner 43.500 Personen geimpft zu haben, bestätigte Haberlander.

Was aber eine deutliche Revidierung der bisherigen Pläne bedeutet. Nach "derzeitigem Stand" könne erst im Mai/Juni ein "allgemeines Impfangebot" gemacht werden, wenn bis Mai die Personen der Prioritätsstufen 1 bis 3 (bis zu Personen über 70 Jahre, Gesundheits- und Pflegepersonal, Pädagogen etc.) immunisiert sind.

Sie stehe dazu, dass Personen ab 80 "in Abweichung von der früheren Prioritätenreihung" jetzt zuerst geimpft werden, sagte Haberlander auf eine dringliche Anfrage des SP-Klubobmannes Michael Lindner. Eine Anfrage, die auch einen VP/SP-Schlagabtausch über die Pandemiebewältigung zur Folge hatte. Lindner wollte wissen, welche "Lehren" Haberlander gezogen hätte, da Oberösterreich "bei vielen Kennzahlen auf dem letzten Platz" zu finden sei, etwa bei den Impfraten und beim Contact Tracing.

"Schlechtreden" warf deshalb VP-Sozialsprecher Wolfgang Hattmannsdorfer der SPÖ vor und konterte mit Zahlen: Bei der Sieben-Tage-Inzidenz liege Oberösterreich unter den Bundesländern aktuell am besten, bei den Geimpften mit 2,06 Prozent an dritter Stelle. Fehler gestand Haberlander bei der ersten Phase der Anmeldung für die Impfungen ein. Das Contact Tracing sei um 600 Personen aufgestockt worden.

