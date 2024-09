Immunität von FPÖ-Landesparteisekretär Michael Gruber soll aufgehoben werden

Staatsanwaltschaftssprecherin Ulrike Breiteneder bestätigte am Donnerstag auf APA-Anfrage einen entsprechenden Medienberich. Gruber hatte in einem Wahlkampfvideo eine Regenbogenfahne in den Müll geworfen.

Auf Instagram schimpfte Gruber gegen die LGBTIQ+-Community und warf eine Regenbogenfahne in einen Mistkübel. Daraufhin wurde er von mehreren Nationalratsabgeordneten bei der Staatsanwaltschaft Linz wegen Verhetzung angezeigt. Die Behörde darf aber erst ermitteln, wenn der Landtag Grünes Licht gibt, da Gruber als Mandatar Immunität genießt.

Lesen Sie auch: Wirbel um homophobes Wahlkampfvideo von FP-Landesparteisekretär

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper