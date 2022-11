Immer weniger Oberösterreicher beziehen Wohnbeihilfe

Damit seien die jährlichen Ausgaben um rund 8,2 Millionen Euro von 62,7 Millionen auf 54,5 Millionen Euro gesunken, teilte Direktor Friedrich Pammer am Mittwoch mit. Weiters hält er eine Analyse der Wohnsituation für nötig, da das Angebot von Kleinwohnungen zu knapp sei.Linz. Die meisten Bezieher, so die Prüfung, sind älter als 50 Jahre und leben in Einpersonenhaushalten. Laut Gesetz fördert das Land für Alleinlebende maximal 45 Quadratmeter einer Wohnung. Die Beihilfe beträgt höchstens 166,50 Euro monatlich, geht aus dem Gesetz hervor. Tatsächlich betrage die durchschnittliche Größe aber 52 Quadratmeter.

Zudem stellten die Prüfer fest, dass die Nachfrage nach kleineren Wohnungen größer sei als das Angebot. "Wir regen daher ein Projekt an, in welchem die realen Wohn- und Einkommensverhältnisse der Bevölkerung analysiert werden. Dann kann auch definiert werden, welche Gruppen wie gefördert werden sollen", meinte Pammer.

Mehr oder weniger unmöglich war es dem LRH, die mit der Wohnbeihilfe verfolgten Ziele zu überprüfen. Denn es fehle eine eindeutige Definition, was unter "Schaffung leistbaren Wohnens" verstanden werde. "Wir empfehlen der Abteilung Wohnbauförderung, messbare Ziele und Wirkungen festzulegen", hielt der LRH-Direktor fest.

Landeshauptmannstellvertreter Manfred Haimbuchner (FPÖ), der für die Wohnbeihilfe zuständig ist, unterstrich, dass diese Leistung "an gesellschaftliche und wirtschaftliche Veränderungen angepasst" worden sei. "Auch in herausfordernden Zeiten wie der Corona-Pandemie hat die Wohnbeihilfe zielgerichtet und rasch die oberösterreichischen Familien, Alleinerziehenden und Pensionisten bei der Bestreitung ihrer Wohnkosten und der Sicherung ihrer Wohnsituation unterstützt." Mit Jahreswechsel werde etwa bei der Wohnbeihilfe wegen der stark gestiegenen Lebenshaltungskosten ein Teuerungsfreibetrag eingeführt. Finanzielle Unterstützungen zum Abfedern der Teuerung, gestiegenes Einkommen wegen höherer Leistung, wie etwa Überstunden, führen nicht zu einer Kürzung der Wohnbeihilfe, meinte er.