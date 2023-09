Gut zwanzig Autominuten außerhalb von Tel Aviv, in Ramat Gan, findet man Israels größtes Krankenhaus – aber was heißt Krankenhaus? Das Sheba Medical Center bezeichnet sich selbst als "City of Health", Stadt der Gesundheit. Es ist das größte Medizinzentrum Israels, behandelt rund eine Million Patienten im Jahr und zählt laut Newsweek seit Jahren zu den zehn besten Spitälern der Welt.