Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) sieht das Linzer Budget vor allem durch die hohen Beiträge an das Land in Schieflage. OÖNachrichten: Der Landesrechnungshof stellt der Linzer Finanzpolitik ein sehr schlechtes Zeugnis aus. Sie haben in einer ersten Reaktion gemeint, dies sei jetzt Makulatur, weil die Coronakrise ohnehin alle Budget-Voraussetzungen aus den Angeln gehoben hat. Machen Sie es sich da nicht zu leicht? Klaus Luger: Nein, denn ich habe seit meinem Amtsantritt im November