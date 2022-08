Beim Parteitag am 1. Oktober wird Michael Lindner (39) offiziell zum Nachfolger von Birgit Gerstorfer (58) an der Spitze der Landes-SP gewählt. De facto übergeben hat Gerstorfer den Vorsitz nach parteiinternen Turbulenzen schon im Februar. Im November scheidet sie auch aus der Landesregierung aus. Im OÖN-Interview spricht Birgit Gerstorfer über Fouls, an die sie sich immer erinnern werde, und sagt, dass sie ohnehin nicht geplant habe, heuer beim Parteitag nochmals als SP-Chefin anzutreten.