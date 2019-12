Das für die SPÖ schwierige Jahr 2019 will die Vorsitzende der oberösterreichischen Landespartei, Landesrätin Birgit Gerstorfer, hinter sich lassen. Sie blickt im OÖNachrichten-Interview lieber nach vorne. OÖNachrichten: Mit welcher Schlagzeile würden Sie das Jahr 2019 zusammenfassen? Birgit Gerstorfer: "Um Gottes Willen" (lacht). Nein, aber so weit wäre mein Resümee davon nicht entfernt. Ich denke an die Affäre um die Villa Hagen, Odin Wiesinger, das Ibiza-Video und nicht sehr