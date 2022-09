Am Samstag geht es los: Erstmals wählt die SPÖ ihren Landesparteichef in einer Mitglieder-Direktwahl. Einziger Kandidat ist Michael Lindner. Im OÖN-Sommerinterview fordert er unter anderem gesetzliche Preisobergrenzen für Grundnahrungsmittel. Eine Untergrenze für die Wahlbeteiligung an der Direktwahl nennt er nicht, rechnet aber damit, dass zumindest mehrere Tausend der insgesamt 25.000 Mitglieder abstimmen werden.